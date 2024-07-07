الفنانة «شيرين» تتصدر الأنباء.. هل ضربها زوجها مجددا؟!

عادت الفنانة “شيرين عبدالوهاب”، لتتصدر حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عن خلاف مع زوجها السابق حسام حبيب.

وبحسب موقع “بوابة الأهرام”، “حررت “شيرين”، محضرا اتهمت فيه “حسام” بضربها داخل شقتها في التجمع الخامس، إضافة لسرقة هاتفها وأموال كانت في حقيبتها”.

وأشار تقرير آخر، “إلى أن تحقيقات النيابة الأولية، أكدت اعتراف “حسام” بالتعدي بالضرب، ولكنه طلب شهادة ابنة “شيرين” للاستماع لأقوالها”.

وقال محامي “شيرين”، ياسر قنطوش، “إن النيابة تحقق” في الواقعة”، نافيا “وجود أي “محضر صلح” بين الطرفين”.

هذا وتزوجت شيرين من حسام، في عام 2018، ولكن استمرت بينهما خلافات تطفو للسطح كل فترة، وفي أواخر 2021 أكدت شيرين خبر انفصالها عن زوجها، وفي منتصف عام 2022 أكدت “شيرين” أن السبب هو الضغوط النفسية التي مارسها عليها “حسام”، كاشفة بعد ذلك عن “تعديه عليها بالضرب والإهانة أكثر من مرة”، وفي نوفمبر بعد دخول شيرين لمستشفى للتعافي من الإدمان، عادت شيرين وحسام إلى بعضهما، وعقدا قرانهما مرة ثانية، وبعد ذلك عادت الأنباء تفيد بوقوع خلافات بين شيرين وحسام مرة أخرى، وفي أواخر 2023، انفصلا مرة أخرى بعد خلافات.