الفنانة «شيرين» توجّه رسالة إلى جمهورها

تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “تيك توك”.

وخلال الفيديو قالت الفنانة شيرين: “أنا بحب ربنا جدا، وهو وقف معايا، وحاسة إنه حرك قلوبكم ومشاعركم ليا عشان تقفوا معايا، مفيش حاجة طبطبت عليا غير ربنا، أنا ربنا كرمني أوي.. أنا دلوقتي ماضية مع ربنا”.

وأشارت إلى أنها “ترغب بأن يكون الدور مختلفا عن أي شخصية جسدتها من قبل، ويبتعد عن فكرة قصة الصعود التي تتكرر في كثير من الأعمال”، وقالت: “مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي، وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني.. أنا شوفت وحش كتير أوي في حياتي، ومركزة في شغلي من وقت ما رجعت من الأسر اللي كنت فيه، وهو عندي أهم حاجة”.

وأضافت شيرين “أنها تركز على عائلتها في هذه المرحلة من حياتها”، قائلة: “عملت في مشواري اللي رضاني وبسط جمهوري، ودلوقتي لازم أركز مع عيلتي”، وقالت: “أغنية أتمنى أنساك بحس أنها بتوجعني، وأي حد شاف تجربة وحشة أكيد يتمنى ينساها، وللأسف شوفت وحش كتير أوي في حياتي”.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب “عن رغبتها في الحصول على فترة راحة، بعد عناء طوال مشوارها الفني”، ووجهت “رسالة شكر لجمهورها بسبب وقوفه بجوارها الفترة الماضية”، مؤكدة أنها “استطاعت تخطي العديد من الصعاب بفضلهم”.

وبحسب موقع مصراوي، أضافت شيرين: “الحمد لله من وأنا عندي 13 سنة بشتغل ودلوقتي حاسة أني محتاجة ارتاح شوية، شغلي وجمهوري أكتر ناس رفعوا مقامي للسماء”.