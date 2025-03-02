الفنانة «نانسي عجرم» ونجم نادي «ليفربول» يتبادلون الرسائل

للمرة الثانية التي يتشارك النجم المصري محمد صلاح، مع الفنانة نانسي عجرم، في حملة دعائية، حيث ظهر صلاح، في إعلان ترويجي لصالح إحدى شركات الاتصالات يعرض في شهر رمضان، تشاركه فيه ابنته كيان، والفنانة نانسي عجرم.

ونشرت المطربة اللبنانية صورة لها مع صلاح وكتبت:” وأصلا ده مفيش في ايدينا غير دلوقت نعيشه تعالى نعيش”.

بدوره، شارك النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بصورة مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وسبق أن اجتمع “محمد صلاح” مع “نانسي عجرم” في حملة دعائية، وعدد من المشاهير للترويج لموسم الرياض “فوق الخيال”.

هذا “ويعيش “محمد صلاح” حالة من التألق في الموسم الحالي والأخير مع “ليفربول”، حيث سجل 25 هدفا في الدوري الإنكليزي هذا الموسم متصدرا ترتيب هدافي “البريميرليغ”.

محمد صلاح وابنته كيان مع نانسي عجرم وابنتها ليا في كواليس إعلان فودافون. pic.twitter.com/WS0qiJtziL — Classigram (@classigram_) March 1, 2025