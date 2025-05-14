الفنانون السوريون يرحّبون برفع العقوبات.. يوم تاريخي يعيد الأمل لشعب عانى طويلاً

تفاعل الفنانون السوريون مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا، بفيض من المشاعر الوطنية ورسائل الشكر، معتبرين القرار استجابة تاريخية من الإدارة الأمريكية لجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومقدمة لاستعادة البلاد لعافيتها بعد سنوات من الحصار الاقتصادي والعزلة السياسية.

وعبر فنانون بارزون عن تقديرهم للدور السعودي، مشيدين بما وصفوه بـ”النقطة المفصلية” في مسيرة الشعب السوري نحو التعافي.

وكتب الفنان جمال سليمان عبر صفحته في فيسبوك: “رفع العقوبات عن سوريا خبر عظيم سيساعد وطننا على النهوض من جديد وسيرفع الضيم عن المواطن السوري.. شكراً للمملكة العربية السعودية ولكل الجهود الدبلوماسية التي بذلت من أجل ذلك. يبقى أن نرتب بيتنا السوري”.

بدورها، عبّرت الفنانة سلاف فواخرجي عن فرحتها قائلة: “بعد معاناة إنسانية مريرة عشناها وعاشها شعبنا العظيم… كل الخير والازدهار لبلادي عزيزة موحدة آمنة حرة. شكراً للمملكة العربية السعودية وولي العهد محمد بن سلمان وكل الدول التي ساهمت في هذا المسعى الطيب”.

وقال الفنان باسم ياخور: “ألف مبروك رفع العقوبات عن الشعب السوري، وكل الشكر والمحبة للمملكة العربية السعودية ولكل الدول التي ساهمت في هذا الإجراء التاريخي”.

أما الفنان مصطفى الخاني فكتب: “مبروك لأمّنا سوريا رفع العقوبات القاسية عنها… اليوم زال عن أبنائها هذا العبء الثقيل. شكراً للمملكة العربية السعودية وللأمير محمد بن سلمان الذي وضع يديه على صدره شاكراً وفرحاً بزوال العقوبات. أملنا ودعاؤنا بإعادة الأمان لكامل أراضي بلدنا وبقائها واحدة موحدة وقوية”.

وفي تعليق لافت، وصف المخرج زهير قنوع القرار بأنه “الحدث الأهم منذ سقوط الأسد”، مشدداً على أن أي نقاش أو اختلاف في وجهات النظر لا يجب أن يقلل من أهمية هذا التحول. وأضاف: “شكراً من القلب لكل من ساهم بهذا القرار فرداً فرداً”.

كما قال الفنان علاء قاسم: “ألف مبروك لكل السوريين، ومبروك لمن خسروا أعمالهم بسبب العقوبات. الشعب السوري من قلبه يقول شكراً سمو الأمير محمد بن سلمان.. فرحك برفع العقوبات وصل إلى أرواحنا”.

وفي مشهد رمزي، شهدت شوارع دمشق وخاصة في ساحة الأمويين احتفالات شعبية، حيث رفع المواطنون الأعلام السورية والسعودية، مرددين هتافات التحية للسعودية، في تعبير عن الامتنان للدور الذي لعبته الرياض في الوصول إلى هذا القرار.

هذا التفاعل الفني والشعبي يعكس حجم الترقب الذي يحيط بمرحلة ما بعد العقوبات، وسط آمال واسعة بحدوث تحولات اقتصادية ومعيشية ملموسة في حياة السوريين خلال المرحلة المقبلة.