الرئيسية | منوعات

الفنان محمد منير يكشف لأول مرة عن طبيعة مرضه

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 ديسمبر 2019 - 12:42
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

الفنان محمد منير يكشف عن مرضه

كشف الفنان المصري، محمد منير، عن طبيعة المرض الذي يعانيه بعدما لاحظ الجمهور إحياء حفله الغنائي الأخير مستعينا بكرسي، وذلك للمرة الثانية في شهر نوفمبر الماضي.

وقال محمد منير، خلال حفل أحياه في نادي هليوبوليس في مدينة الشروق بمصر، إنه يعاني قصورا في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على كرسي للاستراحة قليلا ثم الوقوف مجددا لممارسة نشاطاته.

محتوى ذو صلة
بالفيديو.. امرأة مُسلمة تُدافع عن يهودي وابنه في لندن

وأضاف محمد منير في مقطع فيديو تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية: “أنا حصلي شيء بسيط بيحصل لأي لاعب كورة، وعمر المرض ده ما هيوقفني عن الغناء، وسعيد أن أكون معكم في أي حال أكون عليها”.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن