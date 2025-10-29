الفنتانيل يوحّد الخصمين… ترامب يتوقع تعاوناً صينياً «غير مسبوق»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الصين ستساعد الولايات المتحدة في التعامل مع أزمة الفنتانيل، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة هذا التعاون أو آلياته.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بكين من المتوقع أن تفرض ضوابط أكثر صرامة على تصدير المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صناعة الفنتانيل، مقابل خفض الرسوم الأميركية المفروضة على بعض السلع الصينية المرتبطة بهذه الصناعة.

ويأتي هذا التطور في ظل التوتر القائم بين واشنطن وبكين بشأن أزمة الفنتانيل، وهي مادة أفيونية شديدة الإدمان أقوى من الهيروين بنحو 50 مرة، وتسببت في وفاة عشرات الآلاف من الأميركيين خلال السنوات الأخيرة.

وتعتبر السلطات الأميركية الصين منذ فترة طويلة المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية التي تُستخدم في تصنيع الفنتانيل بشكل غير قانوني. وكانت إدارة ترامب قد فرضت في فبراير الماضي رسوماً إضافية على بعض الواردات الصينية، مستشهدة بأزمة الفنتانيل المتفاقمة.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، التي تبدأ أعمالها الجمعة في كوريا الجنوبية.