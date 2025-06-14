الفوج الأول من حجاج ليبيا يصل إلى المدينة المنورة بسلام

وصل الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام القادمين من ليبيا إلى المدينة المنورة، حيث حطّت قافلتهم في دار الحبيب المصطفى ﷺ وسط أجواء من الإيمان والسكينة.

وتقدمت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بالتهنئة بوصولهم الآمن، سائلين المولى عزّ وجل أن ييسّر لهم زيارة المدينة المنورة، وأن يتقبل طاعاتهم ويكتب لهم الأجر، وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.

هذا وتُشرف الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بدولة ليبيا على تنظيم موسم الحج سنويًا، بما في ذلك ترتيبات السفر، الإقامة، والإشراف الميداني على تنقلات الحجاج في الأراضي المقدسة.

ويأتي وصول الفوج الأول إلى المدينة المنورة في إطار خطة تفويج مدروسة، تُنفّذ وفق جداول زمنية دقيقة وبمرافقة لجان إدارية وطبية لضمان سلامة الحجاج وراحتهم خلال رحلتهم الإيمانية.