الفيدرالي الأمريكي يحذّر من التضخم الجمركي والنمو في مهب الريح!

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، من “أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تتجاوز التوقعات، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصاد”.

وخلال كلمة ألقاها في “النادي الاقتصادي” بمدينة شيكاغو، قال باول إن “الزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية كانت أكبر مما كان متوقعًا، ومن المرجح أن يكون أثرها الاقتصادي أكبر كذلك، بما يشمل ارتفاع التضخم وتراجع وتيرة النمو”.

وأشار إلى أن “الصدمة” الناتجة “عن هذه الزيادات قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات البطالة”، مؤكداً “أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تحديات إضافية في ظل هذه السياسات”.

وفي سياق حديثه عن الدين الفيدرالي، لفت باول إلى أنه “لم يصل بعد إلى مستويات غير مستدامة، لكنه يسير في اتجاه مقلق”، محذرًا من تداعيات محتملة على المدى المتوسط والطويل في حال استمرار الاتجاه الحالي”.

ويأتي تصريح باول، بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثاني من أبريل، “أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة على واردات من عدة دول. ورغم أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، أعلن ترامب في التاسع من أبريل أن الرسوم الأساسية البالغة 10% ستُطبق لمدة 90 يومًا على جميع الدول، باستثناء الصين”.



