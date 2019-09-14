الفيضانات تجتاح إسبانيا وتتسبب في مقتل 5 أشخاص

لقي خمسة أشخاص حتفهم خلال يومين وتمّ إجلاء 3500 آخرين على الأقلّ بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السُلطات أمس الجمعة.

وتعود أخر جثة تم اكتشافها لرجل في منطقة ريدوفان، على بُعد نحو 50 كيلومتراً جنوب غرب مدينة أليكانتي.

كما تمّ العثور على جثّة أخرى أمس الجمعة وكتبت أجهزة الطوارئ على تويتر:

“عُثِر على جثّة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار في الأندلس”.

هذا وأوضح متحدّث لوكالة فرانس برس أنّه عثر على سيّارته الخالية أوّلاً ثمّ على جثّة السائق التي رصدها رجال الإطفاء من مروحيّة.

من جهتها قالت بلديّة مدينة المرية في الأندلس في تغريدة أنّ رجلاً علق في سيّارته في نفق اجتاحته المياه خلال دقائق، بسبب نسبة الأمطار الغزيرة.

وسجّلت كمّيات قياسية من الأمطار في الأيام الأخيرة في بعض مناطق جنوب شرق إسبانيا ما أدى إلى فيضان أنهار واجتياحها لطرق رئيسية.