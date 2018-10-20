الفيضانات في تونس تُخلف 6 قتلى بينهم طفل لا يتجاوز الـ 6 سنوات

حيث قال معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، إنه:

“تم العثور على جثة الطفل المفقود البالغ من العمر 6 سنوات بوادي الحناينية في معتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان وسط تونس”.

مضيفاً:

“تم استخدام طائرة دون طيار مزودة بكاميرا حرارية وكاميرا للرؤية العميقة في عمليات البحث عن الطفل، مع تمشيط 11 كيلومترا لتحديد النقاط المشتبه بها، ليتم العثور على الطفل على بعد 6 كيلومترات من مكان سقوط سيارة والده”.

هذا وكان الطفل على متن سيارة خفيفة رفقة والده حين داهمتهما المياه القوية بعد فيضان وادي الحناينية بالمنطقة ذاتها.

وكانت الحماية المدنية في تونس قد انتشلت الخميس الماضي 5 جثث، توزعت بين واحدة في ولاية القصرين، وثانية في ولاية سيدي بوزيد، وثالثة في ولاية نابل، إلى جانب اثنتين في ولاية الكاف.