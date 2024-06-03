الفيضانات في سريلانكا تخلّف قتلى ومفقودين

تسببت الفيضانات والانهيارات طينية في أجزاء كثيرة من سريلانكا، بمقتل وفقدان العديد من المواطنين.

وبحسب مركز إدارة الكوارث، فإن “الفيضانات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص بعد أن جرفتهم المياه وغرقوا في العاصمة كولومبو ومنطقة راتنابورا، كما لقي ثلاثة آخرون حتفهم عندما انهارت أكوام من التراب على منازلهم، وتوفي شخص عندما سقطت عليه شجرة، وفقد ستة أشخاص آخرون”.

وأشار المركز إلى أن “الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث دمار في أجزاء كثيرة من البلاد منذ يوم أمس الأحد، ما أدى إلى غمر المنازل والحقول والطرق، وأجبر السلطات على قطع الكهرباء كإجراء احترازي”، لافتا إلى أنه “تم نقل أكثر من 5000 شخص إلى مراكز الإخلاء وتضرر أكثر من 400 منزل”.

هذا “وأعلنت وزارة التعليم في البلاد إغلاق المدارس حتى تحسن حالة الطقس، كما تم نشر قوات البحرية والجيش لإنقاذ الضحايا وتوفير الغذاء والضروريات الأخرى للمتضررين”.

يذكر أن سريلانكا تواجه ظروفا مناخية قاسية منذ منتصف مايو بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، وكانت رياح قوية تسببت في وقت سابق بسقوط أشجار في العديد من المناطق، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.