الفيفا يستفتي.. لحظات المونديال الأكثر إثارة

لإظهار أكثر اللحظات إثارة في مونديال روسيا، أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استفتاء لنهائيات كأس العالم 2018.

شارك في الاستفتاء نحو 14 ألف شخص، واحتل البرتغالي رونالدو صاحب الثلاثية في مرمى المنتخب الإسباني المرتبة الأولى كأكثر اللحظات إثارة.

واحتل توني كروس نجم المنتخب الألماني المرتبة الثانية بعد تسجيله لهدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وجاء لاعب منتخب الأوروغواي، إدينسون كافاني، في المرتبة الثالثة بتسجيله هدفي الفوز على منتخب البرتغالي في دور الثمانية.

وحل رابعا لاعب منتخب البيرو، باولو غيريرو صاحب هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلاده في المونديال.

هذا وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وصف مونديال روسيا بأنه الأفضل في تاريخ البطولة.