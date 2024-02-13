الفيفا: ميركاتو شتاء 2024 الأعلى إنفاقا في التاريخ

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الثلاثاء، تقريره السنوي عن فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024، مسجلا ثاني أعلى إجمالي في التاريخ لنافذة انتقالات شتوية.

أظهر التقرير أن إجمالي إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات الدولية في الانتقالات الشتوية خلال يناير 2025 بلغ 1.46 مليار دولار أمريكي في كرة قدم الرجال، فيما تضاعف إجمالي المبلغ المنصرف على انتقالات السيدات ليصل إلى 2.1 مليون دولار أمريكي.

وكشف “فيفا”، أن الأندية الفرنسية كانت الأكثر إنفاقا، اذ دفعت 291.9 مليون دولار امريكي، وهو ضعف ما أنفقته في نفس الفترة من العام الماضي.

وللمرة الاولى منذ العام 2017، سجل انخفاض في إنفاق الأندية الإنجليزية، حيث أنفقت 170 مليون يورو، بنسبة تراجع بلغت 80% مقارنة مع يناير 2023.

ومع ذلك، فإن إنفاق الأندية الفرنسية والإنجليزية يمثل ثاني أعلى نسبة إنفاق مقارنة بجميع الاتحادات الأخرى.

وفي الاتجاه الآخر، حصلت البرازيل على أكبر قدر من رسوم الانتقالات، بحوالي 233 مليون يورو.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 4716 انتقالاً دولياً في فئة كرة قدم الرجال، بزيادة بنسبة 0.6% عن الرقم المسجل في نافذة يناير للعام الماضي.

ولدى اللاعبات، تم تحطيم رقم قياسي جديد بإنفاق 1.94 مليون يورو في يناير 2024، بزيادة قدرها 165.5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

وتصدَّرت إنجلترا وإسبانيا قائمة الانتقالات الواردة، حيث سُجل 29 انتقالاً بكل منهما، بينما تأتي السويد والولايات المتحدة على رأس البلدان المُصدِّرة للاعبات، بواقع 30 انتقالاً لكل منهما.