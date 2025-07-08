الفيفا يختصر مشوار مونديال الأندية ويُلغي مباراة تحديد «المركز الثالث»

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2025، وذلك ضمن سلسلة تعديلات تهدف إلى تسهيل جدول المباريات وتحسين ظروف اللاعبين والأندية المشاركة.

وأصدر الفيفا بياناً رسمياً أوضح فيه أن هذا القرار جاء “حرصًا على تمكين الأندية واللاعبين الذين لم يتأهلوا إلى المباراة النهائية من الانتقال إلى التزاماتهم التالية في أسرع وقت ممكن”، ما يعني تقليص عدد المباريات الحاسمة في البطولة إلى ثلاث فقط، تشمل نصف النهائي الأول بين تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، والنصف النهائي الثاني بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، على أن تختتم البطولة بمباراة النهائي يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغط متزايد على اللاعبين بسبب كثافة الجداول في المواسم الحديثة، حيث يسعى الفيفا إلى تقليل الإرهاق البدني والنفسي، وتحسين جودة الأداء في المباريات الحاسمة، كما تتيح للأندية مزيدًا من الوقت للتخطيط لمبارياتها القادمة سواء في البطولات المحلية أو القارية.

ردود الفعل جاءت متفاوتة بين عشاق الكرة والخبراء الرياضيين، فبين من رحب بالفكرة باعتبارها حماية للاعبين، ومن اعتبرها خسارة لعشاق كرة القدم الذين كانوا ينتظرون مباراة تحديد المركز الثالث كفرصة لمشاهدة منافسة مثيرة على اللقب البرونزي.