«الفيفا» يعتمد العربية لغة رسمية في الاتحاد

أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الخميس، اعتماد العربية لغة رسمية لدى الاتحاد، تلبية لمقترح قدمه رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في وقت سابق.

جاء ذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية “كونغرس فيفا” الـ 72 المنعقد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش قرعة كأس العالم 2022، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأصبحت العربية بذلك، رقم 5 ضمن اللغات المعتمدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد اقترح اعتماد اللغة العربية في “الفيفا”، خلال حضوره فعاليات البطولة العربية للمنتخبات، والتي أقيمت في ديسمبر الماضي.

والاتحاد الدولي لكرة القدم ويعرف اختصارًا باسم الفيفا (بالإنجليزية: FIFA)‏، هو الهيئة المنظمة للعبة كرة القدم في العالم، تأسست في 21 مايو من العام 1904 في باريس، ويقع مقرها بمدينة زيورخ في سويسرا، ويضم 211 من اتحادات كرة القدم في العالم.