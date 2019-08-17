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الفيفا يوقف مدرب نيجيريا عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 أغسطس 2019 - 15:30
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شارك سياسيا في 51 مباراة كمهاجم مع منتخب نيجيريا. [إنترنت]

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجمعة، إنه فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على، سامسون سياسيا، مدرب منتخب نيجيريا السابق، بسبب التلاعب في نتائج مباريات.

حيث قال فيفا في بيان أن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة وجدت أن سياسيا أدين بسبب إقراره بتلقي رشاوى فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات، وهذا يعتبر انتهاكاً لميثاق أخلاقيات فيفا.

هذا وشارك سياسيا في 51 مباراة كمهاجم مع منتخب نيجيريا، ثم تولى لاحقاً تدريب عدة منتخبات وطنية للشباب قبل أن يدرب المنتخب الأول في 2016.

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وتعتبر هذه القضية هي الأحدث التي يكشف عنها ضمن التحقيقات التي يجريها “فيفا” منذ فترة طويلة بشأن أنشطة السنغافوري ويلسون راج بيرومال، الذي وصفه الاتحاد الدولي للعبة بأنه “متلاعب معروف بنتائج المباريات”، وهو ما اعترف به بيرومال أكثر من مرة.

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