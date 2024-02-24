« الفيلر» يحرم فنانات من المشاركة في مسلسلات رمضانية

كشف الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، عن خسارة فنانات مشهورات لأدوار تمثيلية مهمة في مسلسلات عن حقب قديمة، بسبب عمليات التجميل التي غيبت ملامحهن الحقيقية، خصوصا “الفيلر”.

وقال النمر، الذي يمتلك تاريخًا حافلًا في مجال الدراما التلفزيونية، في برنامج تلفزيوني: إن ممثلات مهمات، على حد تعبيره، لم يمنحهنَّ أدوارًا في مسلسل “خيوط المعازيب” الذي سيعرض في رمضان، بسبب حقن “الفيلر”.

ولم يكشف النمر عن أسماء محددة تم استبعادها بسبب عمليات التجميل، من مسلسل “خيوط المعازيب” الذي يلعب فيه دور البطولة مؤكدا وجود ممثلات مهمات لكن لايمكنها لعب دور لأن “مو معقولة 1960 وفيلر يعني ما يركب”، وفق تعبيره.

والمسلسل من بطولة الفنانة ريم أرحمه بجانب عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، فيصل الدوخي، سعيد قريش.

وفي انتقاد آخر وجهه النمر للممثلات اللاتي يكثرن من عمليات التجميل، قال النمر إنه فوجئ بوجه ممثلة، لم يكشف عن اسمها، وقد تغير شكلها محمّلًا السيليكون المسؤولية.

والمسلسل الذي تعرضه قناة MBC1 ومنصة شاهد في رمضان، هو دراما وصراعات وأحداث ترصد أبرز التحولات الاجتماعية في مدينة الأحساء السعودية منتصف الستينات.