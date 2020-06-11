القائد الأعلى لجيش «الوفاق» يبحث سير العمليات العسكرية

عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً بكل من نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمري المناطق العسكرية الغربية لواء أسامة جويلي، والوسطى لواء محمد الحداد، وطرابلس لواء عبد الباسط مروان، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث سير العمليات العسكرية، والإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.
كما تم استعراض مجمل الأوضاع بالمناطق والمدن المحررة والترتيبات الأمنية المعتمدة فيها.
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