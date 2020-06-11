القائد الأعلى لجيش «الوفاق» يبحث سير العمليات العسكرية

عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً بكل من نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمري المناطق العسكرية الغربية لواء أسامة جويلي، والوسطى لواء محمد الحداد، وطرابلس لواء عبد الباسط مروان، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث سير العمليات العسكرية، والإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.

كما تم استعراض مجمل الأوضاع بالمناطق والمدن المحررة والترتيبات الأمنية المعتمدة فيها.