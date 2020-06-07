القائد الأعلى لجيش «الوفاق» يبحث تطورات الوضع الميداني

عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، اجتماعاً مساء السبت، في العاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد علي الشريف، وأمراء المناطق العسكرية، الغربية لواء أسامة جويلي، وطرابلس لواء عبد الباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث الوضع الميداني، والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين المناطق المحررة ورصد مصادر التهديد المحتملة.
كما تم خلال الاجتماع تحديد متطلبات المرحلة الجديدة من خطة مواجهة القوات المعتدية، وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية.
وناقش الاجتماع أيضاً، تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً