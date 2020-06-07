القائد الأعلى لجيش «الوفاق» يبحث تطورات الوضع الميداني

عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، اجتماعاً مساء السبت، في العاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد علي الشريف، وأمراء المناطق العسكرية، الغربية لواء أسامة جويلي، وطرابلس لواء عبد الباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث الوضع الميداني، والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين المناطق المحررة ورصد مصادر التهديد المحتملة. كما تم خلال الاجتماع تحديد متطلبات المرحلة الجديدة من خطة مواجهة القوات المعتدية، وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية. وناقش الاجتماع أيضاً، تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة.