القائد الأعلى للجيش يبحث آخر التطورات العسكرية مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، مع وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وناقش القائد الأعلى للجيش، مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها في حفظ أمن الوطن والمواطن.

وتطرق الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.