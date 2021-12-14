المجلس الرئاسي يُشيد بلقاء «الحداد» و«الناظوري» في سرت

بحث المجلس الرئاسي، مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد، أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقش الاجتماع كيفية وضع آليات واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية، والإسراع في بناء جيش موحد، ودعم جهود قيام الدولة المدنية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

وأشاد المجلس الرئاسي، بلقاء رئيس الأركان الفريق محمد الحداد، مع الفريق عبد الرازق الناظوري، والمرافقين لهما، في مدينة سرت، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

واستعرض الاجتماع ملف تأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ووضع خطط شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة في كل البلاد.