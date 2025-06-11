القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً عسكرياً موسعاً لمتابعة الأوضاع الأمنية في طرابلس

ترأس القائد الأعلى للجيش ، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً عسكرياً موسعاً خُصِّص لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، ومتابعة تنفيذ إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الجاهزية الميدانية للقوات المسلحة.

وشهد الاجتماع حضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، إلى جانب رئيس هيئة العمليات العسكرية، ومعاون مدير إدارة الشرطة العسكرية.

كما شاركت في الاجتماع قوة فضّ الاشتباك، التي تُنفذ مهامها بتكليف من القائد الأعلى، ممثلة بآمري الكتيبة 603 مشاة، والكتيبة 461 لحرس الحدود، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وآمري الكتيبتين الأولى والثانية احتياط ضمن اللواء 53 مشاة مستقل، بالإضافة إلى ممثلين عن اللواء 222 مجحفل، والكتيبة 53 مشاة مستقل، وقوة مكافحة الإرهاب – شعبة الاحتياط، والجهاز الوطني للقوة المساندة.

وأكد القائد الأعلى خلال الاجتماع على ضرورة التزام جميع التشكيلات العسكرية بالأوامر والتعليمات الصادرة عنه، والعمل بروح الانضباط والمسؤولية الوطنية، مشدداً على أهمية دعم قوة فضّ الاشتباك في تنفيذ المهام الموكلة إليها، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.