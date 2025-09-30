القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً لبحث «هيكلة المؤسسة العسكرية»

عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بالعاصمة طرابلس مع عدد من ضباط الجيش، بحضور رئيس الأركان العامة ومعاونه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض سُبل إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بما يتماشى مع الضوابط والانضباط العسكري، وذلك بهدف تأكيد الترابط القيادي الواضح وتعزيز مبدأ الانضباط والولاء المطلق للوطن.

وفي كلمته، أكد القائد الأعلى أن الجيش يجب أن يكون الحصن المنيع للدولة، مشدداً على ضرورة أن يتولى الجيش تنفيذ مهامه وفقاً للعقيدة العسكرية التي ترتكز على الدفاع عن الأرض والشعب، وتأكيد السيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة التراب الليبي.

كما أشار المنفي إلى أهمية العمل على ترسيخ التقاليد العسكرية النبيلة التي تخدم مصالح الوطن العليا، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو خارجية.