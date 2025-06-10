القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»

عقد عبد الله اللافي، القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، ضم الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش ورئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية في العاصمة، إلى جانب الفريق صلاح النمروش، معاون رئيس الأركان العامة.

واستمع القائد الأعلى خلال الاجتماع إلى إحاطة مفصلة حول سير عمل اللجنة والجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتعزيز مسارات التفاهم بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى استعراض ما تم إنجازه على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الاجتماع الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير، مع استعراض الملابسات والمعطيات المتعلقة به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره، بهدف ترسيخ الانضباط وتعزيز الثقة في مسار التهدئة.

وفي ختام الاجتماع، أكد عبد الله اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية، لضمان استدامة الاستقرار ومنع أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي نحو تحقيق الأمن والسلام الشامل في ليبيا.