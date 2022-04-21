القائد الأعلى للجيش يُؤكد على ضرورة إبعاد النفط عن التجاذبات السياسية

بحث المجلس الرئاسي مجتمعا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مغ رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية علي الديب، التطورات الأخيرة في ليبيا.

وقدّم الحداد والديب إحاطة إلى لمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الليبي.

واستعرض الحداد والديب خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي ونائباه، على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط باعتباره مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين.