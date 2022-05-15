القائد الأعلى يبحث مع رئيس الحكومة ورئاسة الأركان الوضع في منطقة جنزور

بحث القائد الأعلى للجيش الليبي عبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطني عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق محمد الحداد، اوضع العام العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، ولاسيما الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أمس منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس

وجرى في الاجتماع، مناقشة التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسبل تنظيم المنظومة العسكرية، وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

واستعرض رؤساء الأركان أمام القائد الأعلى، المشاكل والصعوبات التي تعيق أداء عملهم، حيث تم التأكيد من قبل القائد الأعلى ورئيس الحكومة على ضرورة العمل على تذليل كل الاشكاليات لتتمكن كل وحدات الجيش من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن والمواطن.