القائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحث في بنغازي استئناف إنتاج النفط

قام القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مدينة بنغازي.

وأوضحت السفارة في بيان، أن الزيارة تأتي للتشاور مع مجموعة من المسؤولين الليبيين لتحقيق حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطني، واغتنام الفرصة التي وفّرها الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، بحسب البيان.

وفي لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب المنعقد في طبرق وقوات حفتر، أكّد القائم بالأعمال هاريس مجدّدا أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، وستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.

ونوهت السفارة الأمريكية بأن هذه الزيارة، التي تلت سفر وفد السفارة إلى مدينة زوارة في 22 يونيو ومدينة مصراتة في 27 يوليو الجاري، تُؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، من كل أرجاء البلاد، وخاصة أولئك المستعدين لدعم السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي والتجمّع في حوار سلمي.