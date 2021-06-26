القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة يستلم مهام عمله

تسلم القائم بالأعمال بالوكالة بسفارة دولة ليبيا في القاهرة محمد عبد العالي مصباح، مهام عمله، وذلك بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام بمقر السفارة.

وجرت مراسم التسليم والاستلام، في احتفالية حضرها القائم بالأعمال بالوكالة محمد عبد العالي مصباح، والقائم بالأعمال المكلف رمضان إبراهيم صاهيل، بالإضافة إلى أعضاء البعثة الليبية بالقاهرة.

وأكد مصبح بأنه سيسعى إلى تطوير أداء السفارة وملحقياتها، للوصول بها إلى المكانة اللائقة، وبما يمكن من توطيد أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين، وخدمة المواطنين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

من جانبه أكد القائم بالأعمال المُكلف في كلمته خلال هذه الاحتفالية، على ثوابت السياسة الخارجية الليبية والتي تتمثل في السيادة الوطنية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر القادم، وتقوية العلاقات الأخوية بين ليبيا ومصر وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، منوها بالزيارة التي قامت بها وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش، للقاهرة مؤخراً، وعلى المبادرة الوطنية “مبادرة استقرار ليبيا”، التي أطلقتها بمناسبة انعقاد “مؤتمر برلين 2”.

وتم في ختام الاحتفالية التوقيع على محضر التسليم والاستلام، وأثر ذلك عقد القائم بالأعمال المُكلف اجتماعا، مع رؤساء الأقسام بالسفارة الذين اطلعوه على سير العمل بها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.