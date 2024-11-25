القائم بأعمال سفارة السعودية يزور الهيئة العامة لشؤون الحجّ

استقبلت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، المستشار أحمد بن عبدالله الشهري القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بدولة ليبيا، وكان مقدمة مستقبليه علي محمد البشير رئيس الهيئة وصبري البوعيشي نائب رئيس الهيئة وعبداللطيف العالم المدير التنفيذي للهيئة.

وعقب مراسم الاستقبال والضيافة “عُقدت جلسة مباحثات حول عدة نقاط تتعلق بشؤون الحج والعمرة وسبل التعاون المشترك من أجل تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات ووضع آلية للتواصل المستمر”.

وعقب اللقاء “جرى تبادل الهدايا التذكارية”.

وفي وقت سابق، نشرت الهيئة “إحاطة بالعدد النهائي للمسجلين الذي أُغلقت عليه منظومة التسجيل لقرعة الحج للموسم 1446هـ – 2025 م”.

القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية يزور الهيئة العامة لشؤون الحجّ والعمرة اليوم الاثنين 23- جمادى الأولى-… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤