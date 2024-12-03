«القطراني» يلتفي القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني، الاثنين، مع القائم بالأعمال في السفارة اليابانية لدى ليبيا “ماساكي أماديرا” لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين خاصةً في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون في مجال نقل التقنية وبناء القدرات وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة في ليبيا لجذب المستثمر الأجنبي.

من جانبه، عبر أماديرا عن اعجابه بالتنوع البيئي والموارد الطبيعية في ليبيا، وما يمثله ذلك من أهمية لموقعها في القارة الإفريقية ومكانتها الهامة في العالم أجمع.

وفي ختام اللقاء تقدم القائم بالأعمال بسفارة دولة اليابان لدى ليبيا بدعوة رسمية لـ “القطراني”، للمشاركة وحضور المعرض الدولي للبستنة المزمع عقده في اليابان في العام 2027 م.