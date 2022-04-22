القابضة للاتصالات: العمل على إيجاد حلول مؤقتة لإعادة الخدمات

اعلنت الشركة القابضة للاتصالات أنه بدء العمل على إعادة خدمات الاتصالات بحلول بديلة مؤقتة، عقب انهيار برج الاتصالات الرئيسي في مدينة الزاوية جراء العاصفة الرملية التي شهدتها المنطقة الغربية.

واوضح المكتب الإعلامي للشركة في تعميم صحفي، أنّ هذه الحلول هي مؤقتة إلى حين ان يتم تشييد برج جديد يتماشى مع الخطط المستقبلية التي تهدف لها الشركة خلال الأعوام القادمة.

وأضاف المكتب الإعلامي للشركة أنّه جرى تشكيل فريق طوارئ ميداني للوقوف على مجريات عمليات الصيانة، واستعادة الخدمات في أسرع وقت.

وأدى إنهيار البرج إلى تذبذب الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات والمؤسسات السيادية المشغلة لها على هذا البرج، والذي يعد أحد أهم أعمدة الشبكة.