القابضة للاتصالات تعقد اجتماع جمعيتها العمومية.. «الدبيبة» يدعو للاهتمام بالأمن السيبراني

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد_الدبيبة للاهتمام بالأمن السيبراني، وإعطائه الأهمية في خطة الشركة العامة للبريد، والتركيز على تقديم خدمة جيدة للمواطنين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وخلال حضوره اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، أكد الدبيبة على ضرورة تفعيل نشاط الأكاديمية الليبية للاتصالات واهتمامها بالشباب وطلبة الجامعات وتقديم البرامج التدريبة النوعية، لخلق ثقافة تقنية لهذه الشريحة، ودعم مشاريع التحول الرقمي للقطاعات الحكومية تقنيا، لافتا إلى ضرورة الاسراع باستكمال القوائم المالية المجمعة عن السنوات 2021-2022-2023 بالتنسيق مع ديوان المحاسبة باعتباره المراجع الخارجي للشركة.

وناقش المجتمعون خطة الشركة القابضة والمشاريع المستهدفة والقوائم المالية المجمعة للشركة، كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، والخطوات التنفيذية لمشروع العنونة البريدية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة، محمد عياد عرضا تفصيليا حول الخطوات المتخذة من قبل الشركة بشأن المشروعات المستهدفة في خطة الشركات التابعة للعام 2024 والخطوات التنفيذية المتخذة تجاه القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة، وتقديم عرض ضوئي حول الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية.