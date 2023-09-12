القابضة للاتصالات تعلن استعادة جميع الخدمات بمناطق في درنة

أعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، مساء اليوم الثلاثاء، استعادة جميع الخدمات في مناطق (التميمي – أم الرزم – مرتوبة – عين الغزالة – رأس التين – وخليج البمبة)، بالإضافة إلى بدء عودة خدمات شركة ليبيانا داخل مدينة درنة.

وأشارت الشركة إلى استكمال ربط سعات 100 جيجا في المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى بنغازي من قبل فريق الكوابل، وتفعيل الوصلة الرابعة في شبكة شركة المدار بسعة 10 جيجا بمدينة بنغازي، ليصل عدد السعات المفعلة باتجاه مدينة درنة إلى 40 جيجا.

وفي وقت سابق، أفادت القابضة للاتصالات باستعادة شبكة المدار الجديد في منطقة الفتائح وبريد درنة.

كما أفادت الشركة باستعادة الخدمة بمقسم مدينة درنة الرئيسي وعودة العمل لجميع المحطات المعتمدة عليه (المحطات الواقعة بمدن درنة، البيضاء، طبرق وضواحيهن) عن طريق الموجات السنتيمترية التابعة لشركة المدار وذلك بعد تعذر إصلاح العطل بمنظومات التراسل لشركتي هاتف ليبيا والجيل.