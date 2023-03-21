القابضة للاتصالات تُتابع أعمال تطوير القطاع

عُقِد بمقر الشركة القابضة للاتصالات في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية، بحضور رئيس وأعضاء الجمعية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي لمتابعة أعمال تطوير قطاع الاتصالات ورؤية الشركة للعام 2023.

وتم خلال الاجتماع عرض مفصل لتقرير نشاط الشركة القابضة وشركات المجموعة وآخر نتائج الحسابات الختامية التجميعية للشركة والربط الضريبي، وأبرز التحديات التي واجهها قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عرض تقرير الديون ومناقشة الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات التابعة للشركة القابضة.

كما تم خلال الاجتماع، عرض الإنجازات التي تم تحقيقها من ضمنها انتقال الشركة القابضة وشركات المجموعة بشكل تدريجي نحو التحول الرقمي، وذلك ضمن الرؤية المعتمدة للشركة القابضة 4SC_2025.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد إبراهيم بن عياد، عزم مجلس الإدارة على تنفيذ خطة تطويرية لقطاع الاتصالات لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية على المستوى العالمي، ولتمكين المجتمع من التحول الرقمي.