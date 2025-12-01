«القاتل الصامت» يواصل حصد الأرواح في الجزائر

تشهد الجزائر موجة جديدة من حوادث الاختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون، المعروف بـ”القاتل الصامت”، حيث تسببت هذه الحوادث في وفاة وإصابة العديد من المواطنين خلال الأيام الأخيرة، على الرغم من الحملات المتكررة للتوعية بخطر الغاز وانبعاثاته في الأماكن المغلقة.

وفي ولاية تيبازة، لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة حتفهم إثر تسرب الغاز من سخان الماء داخل منزلهم، فيما أصيب شخصان آخران أثناء محاولتهما إنقاذهم، وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الحادث لمعرفة الملابسات.

وفي ولاية الجلفة، توفي شخصان داخل مستودع لتصليح الأجهزة الكهرومنزلية بعد استنشاق الغاز المتسرب من مدفأة، بينما سجلت ولاية سيدي بلعباس تسع حالات اختناق في ثلاثة حوادث منفصلة ناجمة عن سوء استخدام وسائل التدفئة وانعدام التهوية المناسبة.

كما أصيب ثلاثة أفراد من أسرة واحدة في تيميمون بحالات اختناق إثر تسرب غاز البوتان، بينما توفي رجل يبلغ 49 سنة في باتنة بعد العثور عليه داخل منزل قيد الإنجاز إثر اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وتجمع الحوادث الأخيرة على أن الاستهتار بقواعد السلامة وغياب التهوية المناسبة هما السبب الرئيسي في وقوعها، على الرغم من التحذيرات المتكررة التي تصدرها مصالح الحماية المدنية في مختلف الولايات الجزائرية.

وغاز أحادي أكسيد الكربون يعد من أكثر أسباب الاختناق شيوعاً في الجزائر والعالم، خاصة خلال فصل الشتاء مع ارتفاع استخدام وسائل التدفئة التقليدية والمكثفات المنزلية غير المهيأة للتهوية.

وسجلت الجزائر خلال السنوات الماضية عشرات الحوادث المميتة المرتبطة بهذا الغاز، ما دفع السلطات إلى إطلاق حملات توعية موسعة، إلا أن الوعي العام والإجراءات الوقائية لا تزال محدودة في العديد من المناطق.