«القاتل المجهول» في قبضة الداخلية

قالت وزارة الداخلية إنّها ألقت القبض على القاتل المجهول المتّهم بقضية قتل المواطن ‏فرج عمورة علي حسين.

وأوضحت الداخلية أنّها وجدت الضحية غارقاً في دمه، داخل ‏مقر إقامته في طريق المشتل بمنطقة عين زارة، ‏وذلك إثر تعرضه لعدة ضربات قوية على راسه.

وذكرت الداخلية أن المتّهم هو مصري الجنسية، من مواليد 1991 ميلادية، ويعمل في طلاء المنازل.

وأضافت الداخلية أنّ المتّهم اعترف بقتله المجني عليه، بالضرب على رأسه عدة ضربات، باستخدام «مطرقة حديد» صلبة وأرداه قتيلاً غارقاً في دمه ثم قام بسرقة هاتفه المحمول، وقام ببيعه بأحد المحلات.

وتابعت الوزارة أن المتّهم أرجع سبب القتل لحصول خلاف مسبق بينه وبين المجني عليه كونه يشتغل عامل طلاء في منزله.

يشار إلى أنّ وزارة الداخلية استرجعت الهاتف المسروق وضبطت أداة الجريمة المستعملة في واقعة القتل داخل مجمع الصرف الصحي بمنزل المجني عليه.