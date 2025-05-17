فيديو ذكاء اصطناعي يضفي جوًّا فكاهيًا خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا

أثار فيديو معدّ بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهر خلال افتتاح أعمال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة الألبانية تيرانا يوم الجمعة، موجة من الضحكات بين الحضور، بعدما أظهر كبار قادة العالم بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وزعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، وهم أطفال رضع بملامحهم الأصلية. وجاء الفيديو في لحظة فكاهية كسرت جمود الجلسات الرسمية وأضفت أجواء من البراءة والدعابة على القمة.

وتنعقد القمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية تحت شعار “من أجل أوروبا جديدة في عالم جديد: الوحدة والتعاون والعمل المشترك”، بمشاركة 47 دولة أوروبية، وتستثني روسيا وبيلاروسيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

يأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه القارة تحديات أمنية وسياسية كبيرة، حيث تشكل الحرب الروسية على أوكرانيا المحور الأساسي للنقاشات، إلى جانب ملفات النزاعات الإقليمية بين بعض الدول الأعضاء، مثل التوتر بين أرمينيا وأذربيجان، والخلافات بين بلغاريا وجمهورية شمال مقدونيا.

خلال القمة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حشد الموارد الأوروبية لضمان وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وجعل غزة قابلة للحياة، ومُشددًا على خطورة السياسات الإسرائيلية في المنطقة.

وشدد قادة القمة على ضرورة تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأوروبية لمواجهة التحديات الراهنة، وسط أجواء سياسية متوترة ومتعددة الملفات.