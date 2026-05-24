القاطرة «الهاني» تدخل الخدمة… دفعة قوية لقطاع النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وصول القاطرة البحرية “الهاني” إلى ميناء الزويتينة النفطي، بعد استكمال أعمال صيانة دورية وعمرات فنية شاملة نُفذت مؤخراً في الحوض الجاف بمدينة الجزائر.

وأكدت المؤسسة أن القاطرة باشرت مهامها التشغيلية فور وصولها إلى الميناء، في إطار تعزيز قدرات الأسطول البحري التابع لشركة الزويتينة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات البحرية المرتبطة بقطاع النفط.

وأوضحت أن أعمال الصيانة شملت معالجة هيكل القاطرة، وأنظمة الدفع والمناورة، إضافة إلى الفحص والمعايرة وفق المعايير الفنية المعتمدة، ما يضمن جاهزيتها التشغيلية الكاملة في خدمة حركة السفن وعمليات المناولة داخل الميناء.

وبيّنت المؤسسة أن القاطرة “الهاني” تتمتع بتجهيزات متطورة تؤهلها للمشاركة في عمليات مكافحة الانسكابات النفطية والحرائق التي قد تطال النواقل والقطع البحرية، إلى جانب دعم عمليات إرشاد ومناورة ناقلات النفط الكبيرة أثناء دخولها الموانئ.

وأشارت إلى أن عودة القاطرة إلى الخدمة تمثل إضافة نوعية للأسطول البحري في الزويتينة، وتسهم في تعزيز معايير السلامة البحرية ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية داخل الميناء.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، بهذه الخطوة، مؤكداً أنها تأتي ضمن جهود دعم قدرات الشركات النفطية ورفع كفاءتها التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة المهنية.

كما عبّر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن النجاحات المتتالية التي تحققها شركة الزويتينة تعكس مسار التطوير المستمر الذي ينعكس إيجاباً على قطاع النفط الوطني ككل.