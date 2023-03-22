«القاعدة الدستورية ولجنة 6+6».. على طاولة باشاغا وأعضاء بمجلس الدّولة

بحث رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة التطورات السياسية.

وناقش الاجتماع، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت ما خلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وسبل إنجاح لقاءات لجنة 6+6 لوضع القوانين التشريعية والوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، ناقش مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة التطورات السياسية في البلاد، وما تمر به ليبيا عموما.

وتناول اللقاء ما خلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.

ووفقا للمكتب الإعلامي للحكومة الليبية، فقد بحث الحاضرون خارطة الطريق الأممية الجديدة التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

كما بحث باشاغا مع عدد من أعضاء مجلس النواب الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، وخارطة الطريق الأممية الجديدة التي أعلنها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي