طرابلس.. ضبط متورطين بسرقات واسترجاع بقيمة 8000 دينار

في إطار تنفيذ مهامها الأمنية الموكلة إليها، والتي تشمل البحث عن المطلوبين وضبطهم لدى مراكز الشرطة، أعلنت القافلة الأمنية عن تنفيذ عدد من الضبطيات خلال الأيام الماضية.

الضبطية الأولى: تمكنت القافلة الأمنية من القبض على شخص متورط في سرقة من داخل سيارة، حيث تم استعادة جزء من المسروقات شملت مبلغًا ماليًا وسماعات هاتف وبطاقة مصرفية، بلغت قيمتها الإجمالية 3500 دينار. وأقرّ الموقوف بتحويل جزء من المبلغ إلى عملة أجنبية، حيث تم استرجاع مئة يورو و350 دينار.

الضبطية الثانية: كما تمكنت القافلة الأمنية من القبض على شخص آخر مطلوب على خلفية ارتكابه عملية سرقة من داخل محل حلاقة، بلغت قيمة المسروقات 4600 دينار ليبي. وأسفرت التحريات عن استرجاع جميع المعدات المسروقة بعد اعترافه بالواقعة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أُحيل الموقوفان رفقة المضبوطات إلى مركز شرطة الفرناج، الذي بدوره أحالهما إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.