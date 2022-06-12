القاهرة.. استئناف الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري

انطلقت الأحد في القاهرة أعمال اليوم الأول بالجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري مجلسي النواب والأعلى للدولة، وبرعاية المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بهدف الوصول إلى إطار دستوري تجرى على أساسه الانتخابات.

وأفاد مصدر لـ”عين ليبيا” بانتهاء الجلسة الافتتاحية للجولة الأخيرة لمشاورات المسار الدستوري في القاهرة، وجلسة مغلقة لفريقي المجلسين تعقد الآن.

وبحسب المصدر ذاته، يتضمن جدول أعمال اليوم الأول كلمات افتتاحية لممثلي وزراة الخارجية المصرية واللجنة المعنية بالشأن الليبي تليها كلمة المستشارة الأممية بعدها كلمة رؤساء اللجان بمجلسي النواب والدول.

من جانبه، قال عضو المجلس الدولة عبد القادر حويلي في تصريح صحفي إنّ هذه الاجتماعات ستتواصل على مدار 8 أيام؛ حيث سيركز اليوم الأول على مراجعة ملاحظات المجلسين على نتائج الجولة السابقة.