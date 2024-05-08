القاهرة: استئناف المفاوضات حول الهدنة في غزة بحضور كافة الأطراف

تستأنف في القاهرة، اليوم الأربعاء، المفاوضات حول الهدنة في غزة بحضور كافة الأطراف حسبما أوردت وسائل إعلام مصرية.

وتستضيف مصر وفودا تمثل كلا من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب، التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إسرائيلية عن لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، الأربعاء.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات بين الوسطاء والحركة الفلسطينية في القاهرة، الأحد، في حين تبادلت إسرائيل وحماس اللوم علنا بشأن الفشل في التوصل إلى اتفاق

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، انتشال 44 جثة، حتى الآن، من مجمع الشفاء الطبي في شمال القطاع، بعد اكتشاف مقبرة جماعية جديدة.

وأشارت الوزارة، في بيان مقتضب على «فيسبوك»، إلى أن الجثث المكتشَفة متحللة، وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك 120 جثة لم يجرِ انتشالها في محيط مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة؛ وذلك بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي عمل الأطقم الطبية بتلك المناطق، وعدم توفر مُعدات حفر ثقيلة؛ نظراً لنفاد الوقود، مع مواصلة الاحتلال تشديد الحصار على القطاع.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عمليات البحث والانتشال جارية للقتلى منذ عدة أسابيع، حيث جرى انتشال العشرات من داخل مستشفى الشفاء، ومن تحت ركام المنازل المدمرة المحيطة بالمستشفى.