القاهرة تؤكد: الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً ليبياً

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسات الوطنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من خلال مسار ليبي – ليبي، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، تناول آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.

وخلال الاتصال، استمع بدر عبد العاطي إلى الأفكار والمقترحات التي طرحها مسعد بولس بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والتوصل إلى حل ليبي – ليبي، في إطار الجهود الأمريكية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دعم المسار السياسي، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

كما ثمّن بدر عبد العاطي الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، إلى جانب الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الأمريكية، لدعم الاستقرار في ليبيا، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه التحركات في تحقيق وحدة البلاد وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل، وبناء مستقبل أفضل لجميع الليبيين.