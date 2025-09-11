القاهرة ترفع صوتها أمام الأمم المتحدة: «سد النهضة» يخالف القوانين والأعراف الدولية

أطلقت إثيوبيا، الخميس، الاحتفالات الرسمية بافتتاح سد النهضة، أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، بحضور عدد من القادة الأفارقة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقالت الخارجية المصرية إن السد “إجراء أحادي مخالف للقانون والأعراف الدولية”، مؤكدة في خطاب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المساعي الإثيوبية لتقديم السد كإجراء مشروع ليست سوى غطاء زائف.

هذا ويبلغ ارتفاع السد 145 متراً وطوله نحو 1800 متر، ويحتوي بحيرة تخزين بسعة 74 مليار متر مكعب، تهدف لإنتاج الطاقة وتوفير الكهرباء لإثيوبيا، مع إمكانية تصدير الفائض إلى دول المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال الحفل أن السد سيحسن وصول المواطنين للكهرباء ويعزز التنمية الاقتصادية، فيما وصف الكاتب والمحلل السياسي زاهد زيدان السد بأنه “قيمة كبيرة لإثيوبيا والقارة الأفريقية”، مشيراً إلى أن المنطقة المحيطة بالسد ستتحول إلى مدينة صناعية كبرى، ما يجذب السكان والاستثمارات والسياح.

في السياق ذاته، عُقدت قمة أفريقيا الثانية للمناخ، حيث طالب الاتحاد الأفريقي بإصلاح النظام المالي العالمي وفرض ضريبة كربون عالمية، إضافة إلى تمويل تنمية زراعية مستدامة بقيمة 100 مليار دولار سنوياً على مدى عشر سنوات.

وركزت القمة على تطوير أنظمة الري الحديثة، الزراعة في البيوت المحمية، الزراعة بالتنقيط والمائية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع التكيف مع التغير المناخي الذي تواجهه القارة رغم أن إسهاماتها في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 4%.

من جانبه، شدد استشاري المناخ بالأمم المتحدة، د. مصطفى الشربيني، على أن التحدي المناخي أصبح قضية اقتصادية ومالية وعدالة عالمية، مشيراً إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي لدعم مشروعات التكيف والانتقال للطاقة النظيفة في أفريقيا.