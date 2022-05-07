القاهرة تستضيف جولة جديدة من مشاورات المسار الدستوري

أفادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بأن اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا، ستعقد جولتها الثانية في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد القادم.

وأشارت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد لها خلال لقائها معه، الخميس، التزام المجلس بالمشاركة في للجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة.

2/2 وأكد المشري مجدداً خلال اللقاء التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15مايو لتحقيق الهدف الذي شُكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 6, 2022

من جانبه أيضاً، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال لقائه مع المستشارة الأممية، التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

2/2 كما أكد السيد النويري التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 6, 2022

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، قد أعلنت في 3 مارس 2022 عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.

ووجهت في نفس اليوم دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، إن وفدا من المجلس برئاسة خالد المشري سيتوجه إلى القاهرة منتصف الأسبوع الجاري، استجابة لدعوة مجلس النواب المصري.

وأوضح حويلي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الوفد سيناقش تطوير العلاقات بين البلدين وخاصة في حوار المسار الدستوري بين الأطراف الليبية الذي سينعقد منتصف الشهر الجاري في القاهرة، إلى جانب سبل تذليل العقبات والصعوبات المتوقعة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.