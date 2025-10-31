القاهرة تستضيف حدثاً عالمياً.. افتتاح «المتحف المصري الكبير» رسمياً

غدًا السبت، يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه رسميًا في القاهرة، في حدث عالمي يُعد من أبرز المحطات في تطوير القطاع السياحي المصري، بعد تحضيرات استمرت عقودًا وتأجيلات متكررة.

ومن المتوقع حضور العشرات من القادة والزعماء والمسؤولين حول العالم، مع مشاركة نحو 80 وفدًا رسميًا، من بينهم 40 يرأسها رؤساء وملوك وأمراء دول وحكومات.

ويعد المتحف، الذي بدأ بناؤه منذ أكثر من 20 عامًا بتكلفة تصل إلى مليار دولار، أكبر منشأة ثقافية في القرن الحادي والعشرين، ويضم 4500 قطعة أثرية جنائزية كانت موزعة سابقًا في متاحف عدة، أبرزها المتحف المصري بميدان التحرير، إضافة إلى آلاف القطع الأخرى.

ويتوقع أن يستقطب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا، ليكون إضافة قوية لعائدات السياحة المصرية، التي بلغت 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، واستقبلت مصر نحو 15 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

أبرز مميزات المتحف المصري الكبير

1- تصميم مستوحى من الهرم الرابع: قام مكتب التصميم الإيرلندي “هينغان بنغ” بتصميم واجهة المتحف الزجاجية والحجرية على شكل الهرم الرابع في هضبة الجيزة، مجاورًا لأهرامات خوفو وخفرع ومنقرع، ويضم المتحف حوالي 100 ألف قطعة أثرية تمثل 30 سلالة فرعونية، تعرض نحو نصفها بينما يحفظ الباقي في المخازن.

2- تمثال رمسيس الثاني: في بهو المتحف الواسع، يقف تمثال رمسيس الثاني شامخًا بارتفاع 11 مترًا ووزن 83 طنًا، ليكون المحطة الأخيرة للتمثال بعد تنقله حول العالم منذ اكتشافه عام 1820.

3- كنوز توت عنخ آمون: المتحف يضم قاعة مخصصة لكنوز الملك توت عنخ آمون، أبرزها القناع الذهبي المرصع باللازورد والتابوت الحجري من الكوارتز الأحمر، الذي يحتوي على ثلاثة توابيت متداخلة، أصغرها مصنوع من الذهب الخالص ويزن 110 كيلوغرامات.

4- قاربان شمسيان: يحتوي المتحف على مركب الشمس الخاص بالملك خوفو، والذي يعد أقدم وأكبر قطعة خشبية أثرية في العالم بطول 43.5 متر، عثر عليه عام 1954 قرب الهرم الأكبر، إلى جانب مركب شمسي ثانٍ اكتشف عام 1987.

5- واجهة بانورامية وتجربة زائر متكاملة: صممت المساحات الداخلية حول درج ضخم مزين بالقطع الأثرية يقود إلى واجهة بانورامية تطل مباشرة على الأهرامات، مع 12 قاعة عرض تغطي تاريخ 30 أسرة من عصور ما قبل التاريخ وحتى الفترة اليونانية الرومانية، يضم المتحف أيضًا مخازن بحثية، مختبرات ترميم، مكتبات، مركز مؤتمرات، مطاعم ومناطق تسوق.

يُذكر أن المتحف فتح جزئيًا للجمهور في أكتوبر 2024، بينما سيتم الافتتاح الرسمي الاحتفالي على مدار ثلاثة أيام بدءًا من 1 نوفمبر، قبل أن يُفتح بالكامل للزوار من 4 نوفمبر.