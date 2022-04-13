القاهرة تستضيف مباحثات لجنتي النوّاب والأعلى للدولة

أعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أن مباحثات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية، ستبدأ يوم الثلاثاء 12 أبريل وتنتهي 20 أبريل الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة بعد عرض السلطات المصرية استضافتها.

وقالت وليامز في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن القاهرة تستضيف اجتماعا لوفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة، ينتهي الثلاثاء المقبل، بغية الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن.

وذكرت المستشارة الأممية أنه تقع على جميع الهيئات التشريعية مسؤولية إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها، وللاتفاق السياسي.

وأشارت وليامز إلى أن الشعب الليبي عبر بشكل جلي عن رغبته في إنهاء النزاع والانقسامات.

كما أعربت المستشارة الأممية عن سعيها في التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة زخم العملية الانتخابية.