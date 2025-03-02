القاهرة تعلق على تهديدات نتنياهو بخصوص «الطائفة الدرزية» و«أرسلان» يناشد السعودية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، “رفض مصر الكامل لأي مبررات للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية”.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سُويتشا، بالقاهرة اليوم، إنهما اتفقا على “رفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي للأراضي السورية تحت أي ذريعة أو مبرر حتى ولو كان لذرائع إنسانية لحماية حقوق أقليات بعينها”، مشددا “على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها”.

وأشار الوزير المصري، إلى “تناوله مع المسؤولة الأوروبية الأوضاع في سوريا وضرورة مكافحة الإرهاب وإطلاق عملية سياسية شاملة”.

“طلال أرسلان” يناشد السعودية لحماية سوريا وشعبها من الشرذمة والانقسامات والفتن

ناشد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان، السعودية “التدخل لدى المعنيين في دمشق لوضع حد للتجاوزات التي قد تتكرر في أي وقت وبصيغ مختلفة بحق الدروز في سوريا”.

وكتب أرسلان في منشور على حسابه بمنصة “إكس”: “شهدت جرمانا السورية أمس اضطرابات أدت إلى استنفار كبير في جبل العرب، كما استنفر العدو الإسرائيلي تحت ذريعة حماية الدروز”.

وأكد أرسلان أن “الدروز عرب أقحاح ولا يحتاجون إلى براءة ذمة من أحد، فقد قدموا عبر تاريخهم الحافل بالبطولات تضحيات جسيمة من الدماء دفاعًا عن الأرض والعرض في كل أنحاء سوريا، ضد الأجنبي والاستعمار”.

وأضاف: “من منطلق المسؤولية التاريخية والمستقبلية، أناشد الأخوة في المملكة العربية السعودية بالتدخل السريع لدى المعنيين في دمشق لوضع حدٍّ للتجاوزات التي حدثت، والتي قد تتكرر في أي وقت وبأشكال مختلفة”.

وتابع: “الدروز، مثلهم مثل باقي الطوائف والمذاهب والأعراق، بما في ذلك إخواننا السّنة، بحاجة إلى حاضنة عربية مخلصة تُبدِّد مخاوفهم. ولا نرى جهةً أهم وأحق من المملكة العربية السعودية لتقوم بهذا الدور، لحماية سوريا وشعبها من الشرذمة والانقسامات والفتن”.

وأكّد أرسلان أن “عمق الدروز كان ولا يزال وسيبقى عربيا أصيلا، مهما كثرت الأقاويل والاتهامات. وعلى الإدارة السورية الجديدة أن تدرك مخاطر المرحلة الحالية، وهو ما يتطلب وضوحا وشفافية في معالجة المشاكل الداخلية السورية، والابتعاد عن الغموض في الأجوبة والتفسيرات والمواقف”.

وختم بالقول: “لن تُحمى سوريا من الداخل إلا باعتماد الدولة المدنية، التي يتساوى فيها كل أفراد الشعب السوري في الحقوق والواجبات، وتُطبَّق فيها العدالة الاجتماعية”.

هذا “ويعد “طلال أرسلان” أحد أهم الزعامات الدرزية في لبنان، والده هو الزعيم السياسي مجيد أرسلان، وكانت أسرته هي التي تعين شيخ عقل الطائفة الدرزية واستمر ذلك حتى نهاية السبعينات من القرن العشرين”.

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أصدرا تعليمات للجيش بالاستعداد للدفاع عن الدروز القاطنين في مدينة جرمانا المتاخمة لدمشق، بحجة تعرضهم لهجوم من قبل القوات السورية الجديدة، وجاء في بيان عن نتنياهو وكاتس: “لن نسمح للنظام الإرهابي للإسلام المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز.. إذا أساء النظام إلى الدروز، فسوف نؤذيه”، وفق تعبيرهما.

كما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس بأن “بلاده تحظى بعلاقات جيدة مع طائفة الموحدين الدروز”، وأن “على النظام السوري احترام هذه الطائفة”.

هذا “ويقطن مدينة جرمانا مختلف مكونات الشعب السوري، فيما يشكل الدروز والمسيحيون الغالبية العظمى منهم، كما نزح إليها آلاف السوريين من مختلف المدن والمحافظات، فرارا من الدمار الذي شهدته مناطقهم”.

جنبلاط: الذين وحدوا سوريا أيام سلطان باشا الأطرش لن يستجيبوا لدعوات نتنياهو وطلبت موعدا للقاء الشرع

قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأحد، إن “الذين وحدوا سوريا أيام سلطان باشا الأطرش لن يستجيبوا لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وتعليقا على التطورات الأخيرة في مدينة جرمانا السورية، قال وليد جنبلاط في مؤتمر صحفي: “سأزور دمشق عاصمة سوريا مرة جديدة”، مشيرا إلى أنه طلب موعدا للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع”.

وأكد جنبلاط أنه “يتعين على الأحرار في جبل العرب (الدروز) الحذر من المكائد الإسرائيلية في سوريا”، مشددا على أن “إسرائيل تريد استخدام الطوائف والمذاهب لمصلحتها وتفتيت المنطقة”.

وأضاف: “كنا وسنبقى ضد الصلح مع إسرائيل إلى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة”، متابعا: “نعول كثيرا على الشخصيات العربية السورية من كل الأطياف لمواجهة مخطط إسرائيل الجهنمي”.

وأكمل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي: “في جنوب لبنان هناك احتلال”، لافتا إلى أن “هناك مشروع تخريب للمنطقة والأمن القومي العربي في سوريا وفلسطين”.

وأردف وليد جنبلاط: “الدول العربية لن تكون بمنأى عن التخريب والتفتيت وعلى قمة القاهرة الانتباه لذلك”، مستطردا: “إسرائيل تريد تحقيق مبدأ إسرائيل الكبرى ومنع ذلك مسؤولية القادة العرب قبل فوات الأوان”.

وتابع جنبلاط: “إعادة إعمار لبنان مرتبطة بالإصلاح”، موضحا أن “المساعدات الدولية غير مشروطة بالقرار 1701 (لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان عام 2006)”.

بالأسماء.. الرئاسة السورية تصدر قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد، صدور قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وقالت الرئاسة السورية في بيان: “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

المادة (1): تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم:

1- د. عبد الحميد العواك.

2- د. ياسر الحويش.

-3- د. إسماعيل الخلفان.

-4- د. ريعان كحيلان.

5- ال. محمد رضا جلخي.

6- د. أحمد قربي.

7- د. بهية مارديني.

المادة (2): تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.

المادة (3) ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية”.

يذكر أن “مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أطلق في الأسبوع الأخير من فبراير، خلص إلى 18 مخرجا، بينها: الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية، وضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، وتشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.