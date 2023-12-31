القاهرة توجه دعوات للفصائل الفلسطينية لبحث وقف إطلاق النار

أفاد مصدر فلسطيني مطلع، بتلقي الفصائل الفلسطينية الرئيسة دعوة مصرية، لإجراء مباحثات بشأن سبل إنهاء الحرب على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء ((شينخوا)) عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الدعوات تم توجيهها لكل من حركة فتح، وحركتي حماس والجهاد، إضافة إلى الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

وذكر المصدر للوكالة أنه من المقرر أن تزور وفود من تلك الفصائل القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات منفصلة مع المسئولين المصريين، بشأن الحراك المصري الجاري للإنهاء الحرب على غزة، موضحا أن المباحثات ستتناول سبل الاتفاق على ترتيبات الأوضاع في قطاع غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية، وإمكانية الذهاب لتشكيل حكومة توافق فلسطينية تكون عنوانا لإدارة القطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن وفداً أمنياً مصريا من جهاز المخابرات العامة زار تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي بهدف بحث مقترحات القاهرة لإنهاء الحرب على غزة.

وأعلن مسئولون في حماس أن الحركة تشترط وقفا دائما لإطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية من أجل الدخول في أي محادثات لتبادل الأسرى.

كما صرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة بأن الفصائل الفلسطينية ترفض أي صفقات لتبادل الأسرى ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة راح ضحيته 21600أكثر من 21 ألف قتيل و قرابة 60 ألف جريح جلهم من الأطفال و النساء.