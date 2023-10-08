القاهرة تُجري اتصالات دولية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أفادت الخارجية المصرية بأن الوزير سامح شكري يجري اتصالات مع مسؤولين دوليين، بينهم رأس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن شكري بدأ في “إجراء اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأوضح المتحدث أن شكري أجرى اتصالا مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، تناول “التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي منذ مساء الجمعة، حيث أكد شكري على أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة”.

وأشار متحدث الخارجية إلى أن القاهرة تقوم باتصالات مكثفة على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية، مضيفا أن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية في هذا الشأن “تتركز على الأطراف الدولية ذات التأثير، لضمان توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة”.